Лисовец порекомендовал в этом сезоне носить розовый и зелёный

Стилист Владислав Лисовец рассказал, что в этом сезоне надо носить яркие цвета — красный, розовый, фуксия, голубой и зелёный. При этом, по его мнению, их можно будет использовать в гардеробе ещё долго, сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что это связано с тем, что все эти цвета уже полюбились многим, поэтому прошли те времена, когда они выходили из моды.

Кроме того, Лисовец в текущих условиях порекомендовал обратить внимание на китайских и российских производителей. Он добавил, что, например, на китайских сайтах можно найти что-то интересное, а локальные бренды из России как раз любят пыльные оттенки розового, нежно-розового, голубого и салатового.

Ранее стилисты рассказали, с какими вещами стоит попрощаться в этому году.