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Стилист Скороходова назвала самые трендовые цвета сезона

Красота

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказал о самых модных оттенках и принтах сезона.

Стилист Скороходова назвала самые трендовые цвета сезона

"Из цветов сейчас главенствует зелёный. На втором месте ярко-оранжевый — и разные его оттенки, на третьем — нежно-лиловый и лавандовый", — сказала эксперт.

При этом она добавила, что весной будут актуальны все оттенки синего. По ее мнению, начинать работать с синим можно уже сейчас, поскольку он хорошо сочетается с зелёным и с оранжевым.

Что касается принтов, Скороходова выделила клетку и полоски. Кроме того, зимой в тренде — растительные мотивы.

"Есть несколько принтов, которые вырываются вперёд. Первый — это шахматный принт. Мы можем его использовать во всех элементах образа или добавлять как какой-то яркий акцент", — рассказала стилист в эфире Радио 1.

Также она отметила, что на пике популярности огромные надписи либо на краях одежды, либо по плоскости всей одежды, на спине.

Ранее дизайнер, арт-директор и главный режиссёр Bureau Lukovsky Сергей Луковский рассказал, как пандемия повлияла на моду, что стоит носить нынешней осенью и по каким принципам следует подбирать себе одежду.

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Стилист о том, чего не хватает модным домам Европы
Автор: Валентина Севрюгина
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