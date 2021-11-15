Стилист Скороходова назвала самые трендовые цвета сезона

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказал о самых модных оттенках и принтах сезона.

"Из цветов сейчас главенствует зелёный. На втором месте ярко-оранжевый — и разные его оттенки, на третьем — нежно-лиловый и лавандовый", — сказала эксперт.

При этом она добавила, что весной будут актуальны все оттенки синего. По ее мнению, начинать работать с синим можно уже сейчас, поскольку он хорошо сочетается с зелёным и с оранжевым.

Что касается принтов, Скороходова выделила клетку и полоски. Кроме того, зимой в тренде — растительные мотивы.

"Есть несколько принтов, которые вырываются вперёд. Первый — это шахматный принт. Мы можем его использовать во всех элементах образа или добавлять как какой-то яркий акцент", — рассказала стилист в эфире Радио 1.

Также она отметила, что на пике популярности огромные надписи либо на краях одежды, либо по плоскости всей одежды, на спине.

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