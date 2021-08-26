Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала об опасности "домашнего" пилинга

Домашние бьюти-процедуры — популярный способ сэкономить деньги. Одни способы ухода не приносят вреда человеку, в то время как другие могут нанести моральный и физический урон. Журналисты Москвы 24 побеседовали с врачом-дерматологом Татьяной Егоровой об опасной практике.

Специалист сообщила, что самые вредные из домашних процедур — пилинги. В этом случае человек может много где ошибиться. Например, неверно подготовить кожу или нанести массу. Также у людей далеко не всегда получается рассчитать концентрацию компонентов в пилинге.

Эксперт рассказала ещё об одной распространённой ошибке:

"Бывает неправильное время экспозиции — то есть то время, в течение которого мы держим средство на лице. Исходя из этого получаем те или иные осложнения".

От подобных пилингов развиваются инфекции и появляются ожоги. Однако их можно заметить и при верно проведённой процедуре. Татьяна Егорова отметила, что после удачного ухода "слезает" верхний слой кожи — на лице возникают корочки. Их нельзя трогать ни руками, ни мочалкой. Если человек забудет об этом, то на коже останутся рубцы и пигменты.

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