Жители столицы давно носят джинсы и кроссовки. Их надевают и погулять, и на работу, и даже в театр. Журналисты Москвы 24 и Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу, обсудили гардероб в контексте этикета.
По мнению специалиста, идеальная одежда для мужчины в мегаполисе:
В качестве обуви можно подобрать мокасины и слиперы. Под запретом:
Альбина Холгова отметила, что для приличного внешнего вида одежда должна соответствовать характеру мероприятия. Именно на него надо обращать внимание.
Специалист не поддерживает моду на джинсы:
"По-хорошему, в них и в офисы серьёзных компаний приходить нельзя, а в театр тем более. Если собрались на спектакль в будние дни после работы, то мужчина может остаться в костюме, а дама — в костюме, платье или блузке с юбкой".
Образ в театр подбирают в зависимости от грандиозности мероприятия.
Эксперт не советует посещать театр в кроссовках или сапогах. Мужчинам подойдут:
Женщины могут снять уличную обувь и надеть туфли. Вопреки распространённому мнению, переобувание в театре не является дурным тоном.
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