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Как выглядеть прилично в обществе, напомнила эксперт по этикету

Красота

Жители столицы давно носят джинсы и кроссовки. Их надевают и погулять, и на работу, и даже в театр. Журналисты Москвы 24 и Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу, обсудили гардероб в контексте этикета.

Как выглядеть прилично в обществе, напомнила эксперт по этикету

Как прилично выглядеть в городе

По мнению специалиста, идеальная одежда для мужчины в мегаполисе:

  • брюки из лёгкой ткани,
  • футболки-поло,
  • рубашки.

В качестве обуви можно подобрать мокасины и слиперы. Под запретом:

  • майки;
  • сланцы;
  • шорты (их стоит носить лишь в курортных городах).

Альбина Холгова отметила, что для приличного внешнего вида одежда должна соответствовать характеру мероприятия. Именно на него надо обращать внимание.

Как одеться в театр

Специалист не поддерживает моду на джинсы:

"По-хорошему, в них и в офисы серьёзных компаний приходить нельзя, а в театр тем более. Если собрались на спектакль в будние дни после работы, то мужчина может остаться в костюме, а дама — в костюме, платье или блузке с юбкой".

Образ в театр подбирают в зависимости от грандиозности мероприятия.

  • Если оно премьерное, то мужчины приходят в смокингах, а женщины — в вечерних платьях.
  • Если спектакль обычный, то его можно посетить в брюках и пиджаке, которые не являются костюмом, или в коктейльном платье.

Эксперт не советует посещать театр в кроссовках или сапогах. Мужчинам подойдут:

  • оксфорды;
  • дерби;
  • монки;
  • слиперы.

Женщины могут снять уличную обувь и надеть туфли. Вопреки распространённому мнению, переобувание в театре не является дурным тоном.

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Как выглядеть дорого за копейки🤫Ужасные Ошибки и Советы
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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