Лидер либералов похвалилась кольцом за 50 миллионов рублей

Какая девушка не любит украшений? А, тем более, дорогих. И, уж тем более, такая девушка, как Ксения Собчак. Так, лидер российских либералов в своем аккаунте в Instagram похвасталась дорогостоящим кольцом.

фото: Fotodom.ru

Общественный деятель, журналист, телеведущая, радиоведущая и политик Ксения Собчак выложила в Instagram фотографию с билетами на гала-концерт звезд мировой оперы в Большом театре. Но подписчиков девушки привлекли не билеты — в кадр попала левая рука Собчак, на безымянном пальце которой красовалось кольцо стоимостью в 50 миллионов рублей.

Причина такой дороговизны кроется в турмалине параиба — драгоценном камне, что украшает кольцо. Открыт этот камешек был совсем недавно — в 80-ых годах прошлого века, но с тех пор не прекращает пользоваться популярностью у любителей украшений. Вместе со спросом на этот камешек растет и цена на него.

Напомним, что экс-ведущую скандального телевизионного проекта "Дом-2" буквально накрыла очередная волна популярности в связи с ее участием в президентских выборах 2018 года в Российской Федерации. Так, единственный кандидат в президенты РФ женского пола заняла на выборах лишь четвертое место. За Собчак проголосовали чуть больше миллиона россиян — что составляет почти два процента от общего числа избирателей.

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