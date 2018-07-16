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Источник Правда.Ру

Лидер либералов похвалилась кольцом за 50 миллионов рублей

Красота

Какая девушка не любит украшений? А, тем более, дорогих. И, уж тем более, такая девушка, как Ксения Собчак. Так, лидер российских либералов в своем аккаунте в Instagram похвасталась дорогостоящим кольцом.

Лидер либералов похвалилась кольцом за 50 миллионов рублей. 389546.jpeg
фото: Fotodom.ru

Общественный деятель, журналист, телеведущая, радиоведущая и политик Ксения Собчак выложила в Instagram фотографию с билетами на гала-концерт звезд мировой оперы в Большом театре. Но подписчиков девушки привлекли не билеты — в кадр попала левая рука Собчак, на безымянном пальце которой красовалось кольцо стоимостью в 50 миллионов рублей.

Причина такой дороговизны кроется в турмалине параиба — драгоценном камне, что украшает кольцо. Открыт этот камешек был совсем недавно — в 80-ых годах прошлого века, но с тех пор не прекращает пользоваться популярностью у любителей украшений. Вместе со спросом на этот камешек растет и цена на него.

Напомним, что экс-ведущую скандального телевизионного проекта "Дом-2" буквально накрыла очередная волна популярности в связи с ее участием в президентских выборах 2018 года в Российской Федерации. Так, единственный кандидат в президенты РФ женского пола заняла на выборах лишь четвертое место. За Собчак проголосовали чуть больше миллиона россиян — что составляет почти два процента от общего числа избирателей.

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