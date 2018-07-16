Лидер либералов похвалилась кольцом за 50 миллионов рублей

Какая девушка не любит украшений? А, тем более, дорогих. И, уж тем более, такая девушка, как Ксения Собчак. Так, лидер российских либералов в своем аккаунте в Instagram похвасталась дорогостоящим кольцом.
Общественный деятель, журналист, телеведущая, радиоведущая и политик Ксения Собчак выложила в Instagram фотографию с билетами на гала-концерт звезд мировой оперы в Большом театре. Но подписчиков девушки привлекли не билеты — в кадр попала левая рука Собчак, на безымянном пальце которой красовалось кольцо стоимостью в 50 миллионов рублей.
Причина такой дороговизны кроется в турмалине параиба — драгоценном камне, что украшает кольцо. Открыт этот камешек был совсем недавно — в 80-ых годах прошлого века, но с тех пор не прекращает пользоваться популярностью у любителей украшений. Вместе со спросом на этот камешек растет и цена на него.
Напомним, что экс-ведущую скандального телевизионного проекта "Дом-2" буквально накрыла очередная волна популярности в связи с ее участием в президентских выборах 2018 года в Российской Федерации. Так, единственный кандидат в президенты РФ женского пола заняла на выборах лишь четвертое место. За Собчак проголосовали чуть больше миллиона россиян — что составляет почти два процента от общего числа избирателей.
Читайте также:
В штабе Собчак дали советы, как наказать Россию
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.
Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.
В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.