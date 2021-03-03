Супруга актера Джейсона Стэтхема супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в откровенной фотосессии, оказавшись на обложке модного журнала Elle.

Полученные фотографии она опубликовала в Instagram. На одном из кадров Роузи обнажена целиком и сидит спиной к камере. Второй снимок демонстрирует ее одетую в очень откровенный белый топ и трусы на высокой талии. При этом в подписи Роузи подчеркнула, что обожает журнал Elle еще с подросткового возраста.