Побочные эффекты окрашивания, о которых нужно знать

Современные люди стремятся выглядеть презентабельно, поэтому к окраске волос часто прибегают не только женщины, но и мужчины. Но не всем известны негативные последствия окрашивания.

Одно из наиболее распространённых последствий — аллергия, которая вызывает зуд кожи головы, покраснение, перхоть и сыпь. Кроме того, возможен отёк вокруг глаз и шелушащаяся кожа лица.

В таком случае нужно обратиться к дерматологу, чтобы он назначил лечение.

Частое окрашивание приводит к тому, что волосы становятся ломкими. Это происходит из-за того, что во многих красках содержатся химические вещества. Химикаты высасывают жидкость из волос, поэтому они становятся сухими и теряют блеск.

Резорцин — одно из веществ, находящееся в краске, которое относится к эндокринно-разрушающим. Он нарушает баланс гормонов, что повышает риск развития рака.

Парикмахеры, которые постоянно работают с красителями, подвержены риску развития астмы. Из-за химиката под названием парафенилендиамин дыхательные пути становятся более чувствительными к различным веществам, что приводит к проблемам с дыханием.

Но признаки и симптомы повреждения волос и здоровья, вызванные окрашиванием, проявляются не всегда. Но о них следует знать, чтобы вовремя о себе позаботиться.