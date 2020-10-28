В Токийском университете открыли новую причину болезни Альцгеймера

Японские учёные из Токийского университета обнаружили ранее неизвестную причину развития болезни Альцгеймера.

Специалисты пришли к выводу, что с помощью определённого механизма в мозге человека образуются нейрофибриллярные клубки. Они убивают нервные ткани и приводят к развитию заболевания.

Некоторые белковые соединения также способны влиять и на развитие других аналогичных заболеваний. Учёные считают, что данное открытие поможет разработать методы лечения такого рода недугов.

В частности, японские исследователи выяснили, что некоторые ферменты способны менять свойства микротрубочек. Скопление тау-белков является одной из причин развития старческого слабоумия.

Благодаря этому специалисты могут выявлять более ранние факторы заболевания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера.