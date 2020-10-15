Ани Лорак поразила фанатов своей внешностью на снимке крупным планом

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🤔 1 или 2? Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)10 Окт 2020 в 7:18 PDT

Украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram несколько свежих фото, снятых крупным планом.

На снимках артистка выглядит намного моложе своего возраста.

Подписчики даже усомнились в подлинности фотографии, которую звезда опубликовала в своём мини-блоге 14 октября.

Внешность певицы уже давно стала предметом обсуждений в Сети.

Интернет-пользователи часто пишут под постами Ани Лорак комментарии, в которых спрашивают звезду про фотошоп или "уколы красоты".

Артистку часто обвиняют в том, что она изменила форму носа, губ, увеличила грудь и даже удалила рёбра, чтобы казаться стройнее. Сама Лорак отвергает эту информацию и утверждает, что не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам.

Ранее 52-летняя певица Валерия призналась, что некоторое время назад делала инъекции ботокса, но затем была вынуждена отказаться от этой затеи. Артистка призналась, что "уколы красоты" полностью изменили не только её мимику, но и выражение лица.