Эксперты перечислили продукты, которые ускоряют процесс старения

Одними из самых нежелательных продуктов в рационе являются продукты с содержанием сахара, считают специалисты турецкого издания Sabah. Их употребление может привести к повреждению липидов и белков в организме, из-за чего появляются морщины.

Кроме того, следует реже есть фастфуд, жареную и жирную пищу, а также консервы и маргарин. Это связано с тем, что содержащие трансжиры продукты повышают риск развития болезней сердца и негативно отражается на кровеносных сосудах.

Солёная пища, кофе, колбаса и сосиски способны вызвать обезвоживание организма.

Также не стоит злоупотреблять пряной пищей, так как она ускоряет процесс старения организма. А употребление в пищу приготовленного на углях мяса старит кожу.

Многие женщины хотят как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. Известно, что внешний вид человека во многом определяет кожа, состояние которой зависит от питания.