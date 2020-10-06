54-летняя Ирина Салтыкова раскрыла свои секреты красоты

54-летняя певица Ирина Салтыкова в интервью порталу "7 Дней" раскрыла секреты своей красоты и молодости.

Артистка заявила, что она категорически против пластических операций. Салтыкова считает, что не нужно зацикливаться на своём возрасте и лучше ухаживать за собой в домашних условиях.

Певица убеждена, что так называемые уколы красоты, популярные у звёзд шоу-бизнеса, приносят больше вреда, чем пользы.

"Я считаю, что современная косметология — сплошной маркетинг. Реклама нас убеждает, что эти уколы безопасны. Но я-то видела на лицах своих подруг и аллергию, и рубцы. Не хочу так рисковать", — заявила Салтыкова.

Певица не понимает, почему многие звёзды делают инъекции гиалуроновой кислоты. По словам Ирины, данная процедура даёт лишь временный эффект, а боль от неё — реальная.

"Терпеть боль и тратить на это деньги ради непродолжительного результата — зачем? Кожа от таких манипуляций сильно страдает и портится. У меня много знакомых, которые себе и нити вставляли, и жир вкачивали, но я не увидела разницы", — говорит артистка.

Артистка рассказала, что её главные секреты молодости, красоты и здоровья — это дорогая европейская косметика, умеренные физические нагрузки, качественный сон и отказ от вредных привычек.

Ранее Ирина Салтыкова в прозрачном купальнике поразила фанатов своей фигурой.