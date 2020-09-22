В Корее открыли "древнейшее" эффективное средство для роста волос

С проблемой выпадения волос сталкиваются как мужчины, так и женщины. Корейским учёным после долгих исследований удалось найти средство, которое поможет остановить этот процесс.

Причины выпадения волос

По словам экспертов, к выпадению волос могут привести различные заболевания, в том числе связанные с пищеварительным трактом. На сегодняшний день самым эффективным средством для борьбы с этой проблемой является миноксидил. Но специалисты решили исследовать данное растение, которое в течение нескольких сотен лет использовалось в народной медицине.

Учёные решили сравнить эффективность масла мяты против выпадения волос с миноксидилом. Оказалось, что уже через две недели применения масла волосы стали расти быстрее, а к третьей недели их становилось больше, чем при использовании миноксидила, сообщает Express.

Через месяц рост волос при использовании масла составил 92%, а при миноксидиле — 55%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как остановить облысение у мужчин.