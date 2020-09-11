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Игорь Стоянов оценил состояние бьюти-индустрии после пандемии

Пластический хирург, член профильной комиссии Минздрава России Антон Захаров заявил, что в этом году в России наблюдается повышение спроса на услуги ринопластики и омолаживающие процедуры. Ситуацию прокомментировал основатель и президент сети имидж-лабораторий "Персона" Игорь Стоянов:

Игорь Стоянов оценил состояние бьюти-индустрии после пандемии

"Эта информация не бьётся с реальными данным. В настоящее время экономические показатели в бьюти-индустрии сильно хромают: минус 20% от выручки прошлого года, 20-30% предприятий вынуждены были закрыться.

Бьюти-предприятиям сейчас сложно работать.

Что касается популярности данных услуг, то сейчас люди, которым около 50 лет, имеют деньги, которые они тратят на свою внешность. Это просто стечение обстоятельств во времени, когда любая женщина в 50 лет нуждается в омолаживающих процедурах, чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя более уверенно.

Также стоит добавить, что играет роль и психологический фактор, связанный с пандемией коронавируса. В период самоизоляции многие были вынуждены долго находиться в одиночестве, поэтому сейчас настаёт период постпандемической депрессии. И, конечно, избавиться от депрессии могут помочь услуги салонов красоты, в том числе "уколы красоты"", — пояснил эксперт.

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