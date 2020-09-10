Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Учёные выяснили, какие люди склонны верить в Бога
Росприроднадзор требует через суд от "Норникеля" 148 млрд рублей
Андрей Звягинцев: фильмы снимаются не для премий
Хобби помогут пожилым людям сохранить здоровье
Жительница Красноярского края сожгла 11 автомобилей в Сочи
Диетолог: овсяная каша приносит больше вреда, чем пользы
Ивелин Попов может пропустить остаток сезона из-за травмы
В столичной мэрии рассказали, как изменилась средняя зарплата в Москве
Кулинарный блогер: некоторые продукты лучше заменять частично

Косметолог: о коже лица надо начинать заботиться с 23 лет

Красота

Специалист в области косметологии Астрид Овеян поделилась секретами ухода за кожей лица, чтобы оставаться молодой как можно дольше. Во-первых, заботиться об этом нужно начинать рано, когда тебе едва за 20. Во-вторых, нужен комплексный подход. Кроме косметологических уходовых средств, нужно, к примеру, делать специальную гимнастику для лица.

"Если в раннем возрасте, с 23 лет, когда начинают выходить мимические морщинки, умная девочка начинает заниматься лицом с помощью тейпов и фитнеса лица, тогда это помогает", — рассказала врач.

"Если на лице уже образовались морщины, рубцовые линии, то ни один тейп уже не сгладит эти моменты", — пояснила специалист.