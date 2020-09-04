66-летняя Любовь Успенская показала лицо после омоложения﻿

Поклонники 66-летней Успенской обрадовались, когда звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий. На лице королевы шансона не осталось никаких следов отёчности.

Любовь Успенская восхитила фанатов своим внешним видом — фотографии набрали огромное количество лайков, пользователи стали активно оставлять комментарии.

"Молодец, Люба, Вы — шикарная женщина, живите в свое удовольствие! Ведь жизнь так коротка!" "Вы — мой идеал! Такое пишут многие… но Вы — мой идеал. Прожив определённую часть своей жизни, могу ещё раз это подтвердить", — написали они.

66-летняя певица не скрывает, что находится в восторге от творчества 27-летнего музыканта Левана Кбилашвили.

Поклонники артистки считают, что её с молодым певцом связывают не только профессиональные отношения. Успенская регулярно публикует фотографии и видео с Кбилашвили.