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В Петербурге после карантина вырос спрос на стрижки и маникюр

Красота

В Санкт-Петербурге после отмены ограничений, введённых из-за коронавируса, резко вырос спрос на услуги в сфере красоты.

По данным аналитиков сервиса "Авито.Услуга", по сравнению с прошлым годом спрос на стрижки повысился на треть, а на маникюр — почти на 20%.

Многие петербуржцы опасались, что после отмены карантина резко повысится стоимость этих. Но оказалось, что теперь стрижки стали на 20% дешевле, а стоимость услуг мастеров ногтевого сервиса не изменилась.

Аналитики отметили, что услуги парикмахеров стали популярнее на 33,7%, услуги мастера ногтевого сервиса — на 18,4%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что парикмахерские Петербурга возобновили свою работу с 15 июня, салоны красоты открылись с 13 июля.

Также сообщалось о том, что в Москве разработали меры поддержки салонов красоты.

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