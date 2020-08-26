Названы причины появления морщин вокруг глаз

Все женщины мечтают о том, чтобы как можно дольше оставаться молодой и красивой. Но с возрастом количество эстетических несовершенств может увеличиваться.

Причины появления ранних морщин:

активная мимика;

долгое нахождение на солнце;

неправильный уход;

плохое зрение.

Как избежать появления морщин?

Хорошим средством профилактики морщин вокруг глаз является гимнастика лица. С помощью простых упражнений можно ускорить кровообращение и увлажнить верхние слои дермы.

Также нужно помнить об использовании специальных кремов с SPF-фильтрами для защиты кожи от солнца.

Косметологи советуют подбирать специальные уходовые средства для кожи вокруг глаз.

Женщинам с плохим зрением нужно обязательно носить очки или контактные линзы, чтобы не приходилось щуриться.

Ранее "Правда.Ру" писала, что нужно знать перед походом к косметологу.