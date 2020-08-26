Все женщины мечтают о том, чтобы как можно дольше оставаться молодой и красивой. Но с возрастом количество эстетических несовершенств может увеличиваться.
Хорошим средством профилактики морщин вокруг глаз является гимнастика лица. С помощью простых упражнений можно ускорить кровообращение и увлажнить верхние слои дермы.
Также нужно помнить об использовании специальных кремов с SPF-фильтрами для защиты кожи от солнца.
Косметологи советуют подбирать специальные уходовые средства для кожи вокруг глаз.
Женщинам с плохим зрением нужно обязательно носить очки или контактные линзы, чтобы не приходилось щуриться.
Ранее "Правда.Ру" писала, что нужно знать перед походом к косметологу.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.