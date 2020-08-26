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О чём нужно знать перед походом к косметологу?

Красота

Жительница Ярославля получила ожоги лица после похода к косметологу. О том, что нужно знать перед походом к косметологу, чтобы защитить себя от последствий неудачной процедуры, рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова.

"В первую очередь нужно знать врача, к которому идёшь. От ожогов не застрахован никто, особенно когда пилинг делается впервые, мы не знаем, как реагирует кожа. Бывает, что в ста случаях, например, среагирует нормально, а в одном — нет, причём даже на малую концентрацию и даже если врач все правильно сделает, всё равно возможен ожог.

Когда мы даём пациенту подписывать информированное согласие, то там указано о нежелательных последствиях. Часто бывает такое, что врач всё может сделать правильно, но индивидуальную чувствительность и индивидуальную реакцию никто не отменял.

То же самое с лазерными процедурами. Ожоги могут быть в двух случаях: при лазерных процедурах и при пилингах. Это всё контролируемые ожоги. Также стоит уточнить, что считать ожогом.

То есть, когда мы делаем лазерное омоложение, мы делаем контролируемый ожог, это так и должно быть. Когда мы делаем пилинг, и кожа отходит пластами, и там видна розовая молодая кожа, это тоже как ожог, это тоже так должно быть.

Поэтому очень важно доверять врачу, выбирать проверенного специалиста, который не оставит пациента, а будет с ним от начала процедуры и до её завершения, то есть до наступления положительного эффекта. Период реабилитации может длиться от трёх дней до месяца в зависимости от процедуры.

Косметология — это такая вещь, что если мы хотим какой-то результат, нам нужно быть готовым к некоему периоду реабилитации. Это всегда так", — заключила эксперт.

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