Британские эксперты по натуральной медицине заявили, что картофельный сок является простым и доступным средством для стимуляции роста волос. О том, какие средства лучше использовать для активизации роста волос, рассказала врач-дерматолог, трихолог и косметолог Екатерина Надёжкина.

"Если кому-то хочется использовать именно домашние средства по уходу за волосами, то, конечно, можно. Но вообще существуют разработанные препараты, которые позволяют стимулировать рост волос. Причём они являются более проверенными и надёжными, в их состав не входят никакие химические компоненты и гормоны.

Современным девушкам, женщинам и даже мужчинам некогда заниматься приготовление домашних средств для волос. Это же удобнее делать где-то в бане и при наличии свободного времени. Да это и ни к чему, так как есть готовые комплексы с витаминами, к тому же очень эффективные", — пояснила эксперт.