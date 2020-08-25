У каждого человека в определённом возрасте появляются морщины.
Врач-дерматолог Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik рассказала о том, как отсрочить этот момент.
Морщины на лице бывают двух видов — мимические или статические. Мимические морщины видны, когда человек улыбается или хмурится. Статические морщины всегда заметны на лице, так как они появляются в процессе старения.
"Ключевая причина морщин на лице — мимика. Даже у ребёнка на коже лица можно заметить заломы, когда он смеется или хмурится. Но морщины на детской коже не остаются, так как у организма есть биологические резервы, препятствующие этому. А вот с возрастом, когда уровень коллагена снижается, кожа получает меньше влаги и становится более склонной к морщинам", — пояснила врач.
Для того чтобы защитить себя от появления морщин, нужно кожу увлажнять. Для этого можно использовать специальные кремы и маски. Также защититься от морщин поможет ограничение мимики с помощью инъекций ботулотоксина.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как замедлить появление морщин на лице.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.