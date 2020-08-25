Дерматолог перечислила эффективные способы защиты от морщин

У каждого человека в определённом возрасте появляются морщины.

Врач-дерматолог Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik рассказала о том, как отсрочить этот момент.

Морщины на лице бывают двух видов — мимические или статические. Мимические морщины видны, когда человек улыбается или хмурится. Статические морщины всегда заметны на лице, так как они появляются в процессе старения.

"Ключевая причина морщин на лице — мимика. Даже у ребёнка на коже лица можно заметить заломы, когда он смеется или хмурится. Но морщины на детской коже не остаются, так как у организма есть биологические резервы, препятствующие этому. А вот с возрастом, когда уровень коллагена снижается, кожа получает меньше влаги и становится более склонной к морщинам", — пояснила врач.

Для того чтобы защитить себя от появления морщин, нужно кожу увлажнять. Для этого можно использовать специальные кремы и маски. Также защититься от морщин поможет ограничение мимики с помощью инъекций ботулотоксина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как замедлить появление морщин на лице.