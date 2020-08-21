Сегодня короткошовная пластика лица переживает настоящий бум. Данную методику выбирают многие звёзды и публичные личности. Благодаря короткошовной пластике можно в 35-45 лет выглядеть на 25-30. О том, что собой представляет данная процедура, рассказал пластический хирург Тигран Алексанян.

"На самом деле это уже давно известная техника. Причём, наверное, где-то с 30-х годов XX века. Её автором является основоположник американской пластической хирургии Вараздат Казанчян. Он был челюстно-лицевым хирургом, участвовал в Первой мировой войне.

Мы уже давно используем данную технику. Просто некоторые клиники пластической хирургии берут какую-то забытую методику и делают из неё инфоповод.

Что представляет собой короткий шов?

Это обычная пластика, делается разными уголками. Немножко собирается по-другому. Она направлена на уменьшение объёмов, а чтобы это сделать, нужно немножко подсобрать.

Кто-то заявляет, что сделал грудь без шва, но мы-то понимаем, что это глупость. Если туда вставляется имплант, то не может не быть шва. Бесшовная маммопластика — это рекламный трюк, хорошая гениальная идея.

Мы используем разные методики. В основном это не врачи рекомендуют делать, а рекламные агенты, "продвиженцы".

Поверьте, уже много чего придумано. Если мы можем хорошо повторить даже то, что уже за нас за какое-то время назад придумали, это тоже будет прекрасно.

Конечно, могут быть какие-то модификации. Каждый пластический хирург делает что-то по-своему.

Сейчас идут маркетинговые войны. К сожалению, хирурги не думают о повышении своей квалификации, о занятиях искусством, понимании живописи, что очень важно для пластики, для эстетики, чем мы занимаемся, а думают, с помощью каких маркетинговых ходов привлечь пациентов", — заключил эксперт.