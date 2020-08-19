Поклонники раскритиковали фото Юлии Ковальчук без макияжа ﻿﻿и укладки

Популярная российская певица Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в Instagram "честное" фото без макияжа и в домашней обстановке. Но пользователи только раскритиковали её внешность.

На снимке Юлия лежит на диване в вязаном кардигане и футболке.

"Обожаю дни, когда не нужно краситься, красиво укладываться и элегантно одеваться", — подписала фото артистка.

Некоторые пользователи решили, что певица слишком откровенна со своими подписчиками, которые привыкли видеть её в идеальном образе.

"Некрасиво, слишком худая! Лицо 60-летней", "Комки биша удалили?", "Лицо несчастной женщины", "Юлечка, нездоровая худоба. Малость прибавьте, лапушка. Я вас очень люблю!", — написали фолловеры.

Ранее женатый любовник Алексы показал, как она выглядит в реальной жизни.лице были заметны мимические морщины, из-за чего Алекса выглядела намного старше своих лет.