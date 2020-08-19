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Обожаю дни, когда не нужно краситься, красиво укладываться и элегантно одеваться) Мой musthave для дома: 1. Футболка размера М-L( я XS) 2. Штаны или шорты, прям очень свободные 3. Любой кардиган, чтобы можно было в нём укутаться 4. Носки ( я как ненормальная люблю , чтобы ноги были в тепле, даже в жару))😂 Есть что-то похожее?)) #юлияковальчук #певица #ведущая #дом #опятьпостарела #домашняя #обычная #музыка #любовь #счастье
Популярная российская певица Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в Instagram "честное" фото без макияжа и в домашней обстановке. Но пользователи только раскритиковали её внешность.
На снимке Юлия лежит на диване в вязаном кардигане и футболке.
"Обожаю дни, когда не нужно краситься, красиво укладываться и элегантно одеваться", — подписала фото артистка.
Некоторые пользователи решили, что певица слишком откровенна со своими подписчиками, которые привыкли видеть её в идеальном образе.
"Некрасиво, слишком худая! Лицо 60-летней", "Комки биша удалили?", "Лицо несчастной женщины", "Юлечка, нездоровая худоба. Малость прибавьте, лапушка. Я вас очень люблю!", — написали фолловеры.
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