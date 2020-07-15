Американка сбросила 153 килограмма и помогла похудеть будущему мужу

23-летняя американка Бриттани Нефф с детства постоянно заедала стрессы, в итоге девушка сильно поправилась и стала весить 233 кг. Лишний вес сильно усложнял жизнь Британи. Ей было сложно даже водить машину, так как она не помещалась в кресле за рулем.

Девушке удалось похудеть с помощью специальной программы, в которую были включены сбалансированное питание и поддержка наставников. В результате за два года Британи смогла похудеть до 80 кг. Единственное, ей пришлось сделать операцию, чтобы избавиться от обвисшей кожи.

Ее возлюбленный, Дуайт, также страдал от лишнего веса. Его семье принадлежала пиццерия, поэтому у него всегда был доступ к калорийной пище.

Когда Дуайт присоединился к той же программе похудения, что и Бриттани, она стала его коучем. Благодаря поддержке подруги он смог тоже похудеть.

Молодые люди поженились и теперь готовы к яркой жизни, полной путешествий, ведь теперь им лишний вес не мешает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница Великобритании сбросила 76 килограммов без изнуряющих диет.