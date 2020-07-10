Анджелина Джоли помолодела за время карантина

Последние несколько месяцев Анджелина Джоли провела в самоизоляции вместе со своими детьми. Актриса не попадалась на глаза фанатам и папарацци.

Анджелина Джоли преобразилась за время карантина

Несколько дней назад Национальный демократический институт поделился записью интервью с Анджелиной Джоли в своем Twitter, и поклонники сразу заметили, что она сильно изменилась.

Если раньше Джоли выглядела очень уставшей и похудевшей, то сейчас она просто поразила поклонников своим цветущим видом: у Анджелины здоровый цвет лица и пышные волосы.

По мнению фанатов, актриса на самоизоляции решила заняться своей внешностью. Актриса, вероятно, хорошо отдохнула и восстановила силы.

Известно, что Джоли посещала клинику, где ей сделали несколько омолаживающих процедур.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что впервые за четыре года Брэд Питт приехал в гости к Анджелине Джоли.