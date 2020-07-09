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Девушка потратила $135 тысяч на пластику, чтобы стать Барби

Красота
 
 
 
 
 
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First name Barbie Last name Doll 👱🏻‍♀️💕

Публикация от Barbie 💕 (@baedollbarbie)1 Июл 2020 в 3:14 PDT

22-летняя Барбара Сипос перенесла уже множество пластических операций. Ее бывший муж потратил более $135 тысяч, чтобы удовлетворить все прихоти своей возлюбленной.

В результате девушка сейчас не может устроиться на работу, так как, по ее словам, "мужчины просто не в состоянии находиться рядом с такой красоткой".

Девушка "превратилась" в Барби

Барбара признается, что с детства мечтала быть похожей на Барби.

Свою первую операцию по увеличению груди она сделала в 17 лет. Девушка была очень довольна результатом и решила не останавливаться.

После этого она сделала себе еще 10 операций: по увеличению груди, сокращению челюсти, подбородка, изменения коснулись даже лба.

На своей странице в Instagram Барбара позирует в эротических нарядах, работает веб-моделью. До этого она была секретарем, но из-за внешности, которая сводила мужчин с ума, от офисной работы ей пришлось отказаться.

Девушка развелась с мужем и теперь ищет свою новую любовь.

"Мужчины, которые не уверены в себе, не хотят со мной встречаться, но это даже хорошо. Мне всегда нравились люди без предубеждений. Сложно поверить, что я не безмозглая девушка, а это так", — заявляет она.

Барбара не собирается останавливаться в самосовершенствовании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 48-летняя англичанка сделала более 100 операций, чтобы быть, как Барби.

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