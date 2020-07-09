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First name Barbie Last name Doll 👱🏻♀️💕
22-летняя Барбара Сипос перенесла уже множество пластических операций. Ее бывший муж потратил более $135 тысяч, чтобы удовлетворить все прихоти своей возлюбленной.
В результате девушка сейчас не может устроиться на работу, так как, по ее словам, "мужчины просто не в состоянии находиться рядом с такой красоткой".
Барбара признается, что с детства мечтала быть похожей на Барби.
Свою первую операцию по увеличению груди она сделала в 17 лет. Девушка была очень довольна результатом и решила не останавливаться.
После этого она сделала себе еще 10 операций: по увеличению груди, сокращению челюсти, подбородка, изменения коснулись даже лба.
На своей странице в Instagram Барбара позирует в эротических нарядах, работает веб-моделью. До этого она была секретарем, но из-за внешности, которая сводила мужчин с ума, от офисной работы ей пришлось отказаться.
Девушка развелась с мужем и теперь ищет свою новую любовь.
"Мужчины, которые не уверены в себе, не хотят со мной встречаться, но это даже хорошо. Мне всегда нравились люди без предубеждений. Сложно поверить, что я не безмозглая девушка, а это так", — заявляет она.
Барбара не собирается останавливаться в самосовершенствовании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 48-летняя англичанка сделала более 100 операций, чтобы быть, как Барби.
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