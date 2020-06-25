Посмотреть эту публикацию в Instagram
28-летний визажист Джордан Парк уже много лет мечтает стать похожим на звезду реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян.
Недавно мужчина решился на изменение в своей внешности, которое вряд ли сделает его копией своего кумира. Он увеличил нижнюю губу в два раза, теперь она стала такого же размера, как и его верхняя губа.
Парк остался доволен результатом.
"Ну она, конечно, — не я", — подписал он новое фото на своей странице в Instagram, намекнув, что они с Кардашьян не так уж и похожи.
Стоит напомнить, что Джордан Парк стал известен в 2015 году. Тогда после увеличения губ его лицо изменилось до неузнаваемости.
Парк принял участие в шоу "Изуродованные тела", благодаря которому он стал очень известным.
Мужчина не ограничился только увеличением губ: он также увеличил ягодицы и сделал скулы более высокими. Кроме того, Джордан Парк постоянно пытается избавиться от лишних килограммов с помощью жиросжигающих инъекций.
Результаты процедур он регулярно демонстрирует в Сети.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что живой Кен продемонстрировал свои новые силиконовые импланты.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.