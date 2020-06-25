"Двойник" Ким Кардашьян в два раза увеличил нижнюю губу

Посмотреть эту публикацию в Instagram She ain't ME though….🤭🙃 Публикация от 💋💉Jordan James Parke💉💋 (@jordanjamesparke)22 Июн 2020 в 2:14 PDT

28-летний визажист Джордан Парк уже много лет мечтает стать похожим на звезду реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян.

Недавно мужчина решился на изменение в своей внешности, которое вряд ли сделает его копией своего кумира. Он увеличил нижнюю губу в два раза, теперь она стала такого же размера, как и его верхняя губа.

Парк остался доволен результатом.

"Ну она, конечно, — не я", — подписал он новое фото на своей странице в Instagram, намекнув, что они с Кардашьян не так уж и похожи.

Кто такой Джордан Парк?

Стоит напомнить, что Джордан Парк стал известен в 2015 году. Тогда после увеличения губ его лицо изменилось до неузнаваемости.

Парк принял участие в шоу "Изуродованные тела", благодаря которому он стал очень известным.

Мужчина не ограничился только увеличением губ: он также увеличил ягодицы и сделал скулы более высокими. Кроме того, Джордан Парк постоянно пытается избавиться от лишних килограммов с помощью жиросжигающих инъекций.

Результаты процедур он регулярно демонстрирует в Сети.

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