В 2020 году закроются до 30% салонов красоты

Около 30% компаний, работающих в сфере бьюти-индустрии, не "выживут" после пандемии коронавируса. При этом обычная ежегодная миграция в этой отрасли составляет порядка 10%.

По итогам апреля выручка салонов красоты уменьшилась на 85%. Поэтому в первую очередь смогут продолжить работы те, кто получил поддержку властей, у кого не было никаких проблем с уплатой налогов, и кто смог сохранить штат сотрудников.

Те салоны красоты, которые сократили сотрудников и не могут сейчас организовать работу в соответствии с новыми требованиями Роспотребнадзора, вынуждены будут уйти с рынка.

Новые требования к работе предприятий бьюти-индустрии

В соответствии с новыми требованиями Роспотребнадзора, сотрудники салонов красоты должны работать в защитных костюмах, масках, перчатках и шапочке. Расстояние между креслами, где обслуживаются клиенты, должно составлять не менее 1,5 метров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Наташа Королева закрыла свои салоны красоты из-за COVID-19.