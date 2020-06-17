"Бюстгальтер для лица" избавит от второго подбородка за день

В Австралии специалисты компании Face Bra придумали, как помочь клиентам быстро избавиться от второго подбородка.

Для этого предназначен новый продукт компании — "Бюстгальтер для лица". Прибор стоит 16 фунтов стерлингов, или 1,5 тысячи рублей.

Он представляет собой специальное устройство, которое опоясывает голову под подбородком и закрепляется на макушке.

Прибор поможет без диет и физических нагрузок избавиться от лишнего жира на лице.

Производитель объясняет эффективность устройства тем, что в процессе его использования активизируется работа лимфатической системы, и вместе с потом выводятся токсины, скопившиеся под кожей.

По словам специалистов, объем второго подбородка становится меньше на 1 см после первого же применения "бюстгальтера".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как избавиться от второго подбородка.