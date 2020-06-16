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Беглов объяснил, почему в Петербурге не открывают салоны красоты

Красота

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе объезда Центрального района города рассказал, почему в Северной столице, несмотря на постепенную отмену ограничений, введенных из-за COVID-19, не работают салоны красоты.

Роспотребнадзор не дает разрешение

Беглов подчеркнул, что до сих пор продолжает получать вопросы по поводу открытия салонов красоты, но Роспотребнадзор пока не дает разрешение.

"Не то чтобы представители Роспотребнадзора вредные, просто они отвечают за заболеваемость", — сообщил градоначальник.

По словам губернатора, данные меры направлены на то, чтобы не допустить увеличения количества заболевших.

Стоит отметить, с 15 июня в Петербурге снова начали работать парикмахерские. Но жители Северной столицы не спешат записываться на стрижку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что оборот московских салонов красоты после открытия вырос в три раза.

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