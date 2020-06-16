Оборот московских салонов красоты после открытия вырос в три раза

Выручка московских салонов красоты и парикмахерских с момента открытия после отмены ограничений увеличилась в три раза по сравнению с первой неделей июня.

В настоящее время в столице начали работать 62% торговых точек малого и среднего предпринимательства. Их торговый оборот составил 56,9% относительно марта.

Парикмахерские и салоны красоты стали лидерами роста на прошлой неделе, так как их оборот увеличился в 3,3 раза по сравнению с первой неделей лета.

Так, 12 июня в одном из московских салонов обслужили 15 клиентов и заработали 140% выручки, которая была до карантина. Средний чек столичных салонов красоты 12 июня составил 2669 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 15 июня в Петербурге работают парикмахерские, но клиенты не спешат. Владельцы салонов рассказали, что клиентов пока мало, на запись тоже есть свободные места. Некоторые салоны красоты, расположенные в центре города, все еще закрыты.