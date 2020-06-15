В Алтайском крае пенсионер от обиды разнес салон красоты

Пенсионер из Чойского района Горно-Алтайска выместил свою обиду на салоне красоты. Теперь мужчина пойдет под суд.

Его подозревают в том, что он умышленно повредил чужое имущество.

Поздно вечером мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошел в гости к своей знакомой. Но подруги не оказалось дома, что привело поклонника в ярость.

На улице он увидел салон красоты и принялся его громить. Он несколько раз пнул дверь салона, стучал кулаками по рекламному щиту и сорвал с вывески несколько букв.

Очевидцы вызвали полицию. Мужчину задержали. По словам хозяйки салона красоты, сумма причиненного ущерба составляет 55 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ОНФ разработал поправку в закон "О потребительском кредите", предусматривающую возможность отказаться от договора займа на покупку товаров, возврат которых не предусмотрен законодательством (в этот перечень входит косметика, белье, автомобили и другие категории). Это поможет бороться с мошенничеством в так называемых салонах красоты.