С 3 июня в Московской области возобновили работу более 5 тысяч парикмахерских и салонов красоты. Кроме того, заработали более 800 бань. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Он отметил, что в настоящее время начинают работать небольшие объекты, площадью не более 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход.
Министр сообщил, что все они должны:
Также с 3 июня в Московской области возобновили работу массажные салоны, спа-салоны и солярии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ростовской области могут подорожать услуги салонов красоты.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.