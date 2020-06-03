В Подмосковье открылись более 5 тыс. салонов красоты

С 3 июня в Московской области возобновили работу более 5 тысяч парикмахерских и салонов красоты. Кроме того, заработали более 800 бань. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он отметил, что в настоящее время начинают работать небольшие объекты, площадью не более 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход.

Какие правила должны соблюдать салоны красоты?

Министр сообщил, что все они должны:

создать условия для обработки рук антисептиками для персонала и клиентов;

проводить дезинфекцию воздуха в помещениях;

обеспечить пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств;

следить за соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 м.

Также с 3 июня в Московской области возобновили работу массажные салоны, спа-салоны и солярии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ростовской области могут подорожать услуги салонов красоты.