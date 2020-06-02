В Ростовской области могут подорожать услуги салонов красоты

В Ростовской области могут подорожать услуги салонов красоты и парикмахерских. Это связано с тем, что значительно подорожали средства для дезинфекции и индивидуальной защиты персонала.

"Владельцы предприятий индустрии красоты оценивают свои расходы на соблюдение новых требований к дезинфекции и защите персонала в 50-100 тысяч рублей. Данные средства необходимы на то, чтобы приобрести препараты и средства индивидуальной защиты, а также на проведение частых уборок", — сообщила на заседании оперативного штаба директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

В связи с этим себестоимость бытовых услуг может вырасти.

В настоящее время процесс открытие бьюти-индустрии вызывает большую тревогу — мастера уходят в теневой сектор экономики.

Парикмахерские, салоны красоты, химчистки и другие объекты сферы услуг планировалось открыть с 25 мая, потом дату открытия перенесли на 1 июня. Это было связано с неблагополучной ситуации с коронавирусом в Ростовской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салоны красоты Ростовской области просят разрешить им работать.