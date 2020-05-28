В Барнауле в два салона красоты пришли с проверкой после жалоб горожан

Жители Барнаула проявили бдительность и сообщили в администрацию и Роспотребнадзор о том, что сотрудники индустрии красоты нарушают санитарные правила.

В результате была инициирована проверка в отношении двух салонов красоты.

В первом салоне красоты было выявлено несколько нарушений, а второй салон не работал, его не удалось проверить.

В результате проверки первого салона выяснилось, что он не соответствует требованиям СанПиН. Так, организация не имеет отдельного входа, не оформлен уголок потребителя, нет информации о сотрудникам. Кроме того, в салоне отсутствует антибактериальный излучатель.

С работниками салона провели разъяснительную беседу. Возможно, в отношении салона будет составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области на первом этапе снятия ограничений салонам красоты с медлицензией разрешили работать без камер. На втором этапе ограничений будут открыты салоны красоты без лицензии.