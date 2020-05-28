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Источник Правда.Ру

В Барнауле в два салона красоты пришли с проверкой после жалоб горожан

Красота

Жители Барнаула проявили бдительность и сообщили в администрацию и Роспотребнадзор о том, что сотрудники индустрии красоты нарушают санитарные правила.

В результате была инициирована проверка в отношении двух салонов красоты.

В первом салоне красоты было выявлено несколько нарушений, а второй салон не работал, его не удалось проверить.

В результате проверки первого салона выяснилось, что он не соответствует требованиям СанПиН. Так, организация не имеет отдельного входа, не оформлен уголок потребителя, нет информации о сотрудникам. Кроме того, в салоне отсутствует антибактериальный излучатель.

С работниками салона провели разъяснительную беседу. Возможно, в отношении салона будет составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области на первом этапе снятия ограничений салонам красоты с медлицензией разрешили работать без камер. На втором этапе ограничений будут открыты салоны красоты без лицензии.

барнаул салоны красоты

Путин призвал «Транснефть» сохранить объем инвестпрограмм

Экономика

Порядка 257 миллиардов рублей планирует инвестировать в этом году "Транснефть". Сейчас руководство предприятия делает все, чтобы сумма не уменьшилась.

транснефть владимир путин николай токарев инвестиционная программа

Салонам красоты с медлицензией разрешили работать без камер

Красота

В Нижегородской области салонам красоты с медицинской лицензией разрешили работать на первом этапе отмены ограничений, введенных из-за коронавируса.

салоны красоты нижегородская область

Салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия

Красота

Представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты обратились к властям Москвы с требованием назвать дату, когда бизнес сможет продолжить работу.

салоны красоты парикмахерская

В Костроме парикмахер устроил 48-часовой марафон стрижек

Красота

В Костроме парикмахер Владислав Демидович собирается установить новый мировой рекорд. Он планирует работать 48 часов без перерывов — все это время он будет делать мужские стрижки.

"Наш парикмахер Влад Демидович будет устанавливать новый мировой рекорд: 48 часов стрижек без единого перерыва, без сна и отдыха. Прежний рекорд — 36 часов. На данный момент Влад работает уже больше 30 часов", — сообщили в парикмахерской, где он работает.

Коллеги Влада сообщили, что сначала он собирался постричь около 70 человек, но начал работать быстрее и к настоящему моменту постриг уже 60 человек.

Стоит отметить, что данная акция проводится бесплатно. В первый день к мастеру записались 40 клиентов. Акция началась 25 мая в 12:00 по местному времени. К 12:00 27 мая акция закончится.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия.

стрижки марафон кострома парикмахерская

Путин пообещал Катару помощь при подготовке к ЧМ-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль-Тани провели телефонные переговоры. Среди прочего главы государств обсудили взаимодействие в рамках подготовки Катара к чемпионату мира по футболу-2022.

"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.

  • Впервые чемпионат мира пройдёт не в летние месяцы. Это связано с жаркой погодой в Катаре.
  • В последний раз участие в ЧМ примут 32 команды. На чемпионате 2026 года будут играть 48 сборных.
  • На данный момент на турнир как хозяин отобрался только Катар. Команда дебютирует на чемпионатах мира.
чм-2022 катар футбол владимир путин
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