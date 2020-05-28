Жители Барнаула проявили бдительность и сообщили в администрацию и Роспотребнадзор о том, что сотрудники индустрии красоты нарушают санитарные правила.
В результате была инициирована проверка в отношении двух салонов красоты.
В первом салоне красоты было выявлено несколько нарушений, а второй салон не работал, его не удалось проверить.
В результате проверки первого салона выяснилось, что он не соответствует требованиям СанПиН. Так, организация не имеет отдельного входа, не оформлен уголок потребителя, нет информации о сотрудникам. Кроме того, в салоне отсутствует антибактериальный излучатель.
С работниками салона провели разъяснительную беседу. Возможно, в отношении салона будет составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области на первом этапе снятия ограничений салонам красоты с медлицензией разрешили работать без камер. На втором этапе ограничений будут открыты салоны красоты без лицензии.
Порядка 257 миллиардов рублей планирует инвестировать в этом году "Транснефть". Сейчас руководство предприятия делает все, чтобы сумма не уменьшилась.
В Нижегородской области салонам красоты с медицинской лицензией разрешили работать на первом этапе отмены ограничений, введенных из-за коронавируса.
Представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты обратились к властям Москвы с требованием назвать дату, когда бизнес сможет продолжить работу.
В Костроме парикмахер Владислав Демидович собирается установить новый мировой рекорд. Он планирует работать 48 часов без перерывов — все это время он будет делать мужские стрижки.
"Наш парикмахер Влад Демидович будет устанавливать новый мировой рекорд: 48 часов стрижек без единого перерыва, без сна и отдыха. Прежний рекорд — 36 часов. На данный момент Влад работает уже больше 30 часов", — сообщили в парикмахерской, где он работает.
Коллеги Влада сообщили, что сначала он собирался постричь около 70 человек, но начал работать быстрее и к настоящему моменту постриг уже 60 человек.
Стоит отметить, что данная акция проводится бесплатно. В первый день к мастеру записались 40 клиентов. Акция началась 25 мая в 12:00 по местному времени. К 12:00 27 мая акция закончится.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия.
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль-Тани провели телефонные переговоры. Среди прочего главы государств обсудили взаимодействие в рамках подготовки Катара к чемпионату мира по футболу-2022.
"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.