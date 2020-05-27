Салонам красоты с медлицензией разрешили работать без камер

В Нижегородской области салонам красоты с медицинской лицензией разрешили работать на первом этапе отмены ограничений, введенных из-за коронавируса.

Этим организация не нужно будет устанавливать видеокамеры и подключаться к региональной системе аналитики.

Так как в регионе стабилизировалась динамика заболеваемости коронавирусом, то после согласования с Роспотребнадзорам было принято решение предоставить возможность предприятиям индустрии красоты, имеющим медицинскую лицензию, возобновить работу.

Массовое открытие салонов красоты без лицензии планируется на втором этапе снятия ограничений. Они могут открыться раньше, но при условии установки системы видеонаблюдения.

"Все салоны красоты с медицинской лицензией снабжены средствами индивидуальной защиты, а их сотрудники прошли инструктаж для допуска к работе в неблагоприятных эпидемиологических условиях, — сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

Если будут выявлены нарушения требований к организации работы, то у салона красоты может быть отозвана медицинская лицензия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия.