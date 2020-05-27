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Источник Правда.Ру

Салонам красоты с медлицензией разрешили работать без камер

Красота

В Нижегородской области салонам красоты с медицинской лицензией разрешили работать на первом этапе отмены ограничений, введенных из-за коронавируса.

Этим организация не нужно будет устанавливать видеокамеры и подключаться к региональной системе аналитики.

Так как в регионе стабилизировалась динамика заболеваемости коронавирусом, то после согласования с Роспотребнадзорам было принято решение предоставить возможность предприятиям индустрии красоты, имеющим медицинскую лицензию, возобновить работу.

Массовое открытие салонов красоты без лицензии планируется на втором этапе снятия ограничений. Они могут открыться раньше, но при условии установки системы видеонаблюдения.

"Все салоны красоты с медицинской лицензией снабжены средствами индивидуальной защиты, а их сотрудники прошли инструктаж для допуска к работе в неблагоприятных эпидемиологических условиях, — сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

Если будут выявлены нарушения требований к организации работы, то у салона красоты может быть отозвана медицинская лицензия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия.

салоны красоты нижегородская область

Путин призвал развивать удаленку в России

Общество

Компаниям, которые могут работать в дистанционном формате, помогут. Для них разработают нормативную базу.

Сохранить полученный в период самоизоляции опыт удаленной работы призвал президент России Владимир Путин.

удаленка владимир путин дистанционная работа

Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках

Красота

Врач-эндокринолог и гинеколог Елена Соколова рассказала, на какие проблемы в организме может указывать сухая кожа на пятках.

красота уход за кожей лечение трещин на пятках

Салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия

Красота

Представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты обратились к властям Москвы с требованием назвать дату, когда бизнес сможет продолжить работу.

салоны красоты парикмахерская

В Костроме парикмахер устроил 48-часовой марафон стрижек

Красота

В Костроме парикмахер Владислав Демидович собирается установить новый мировой рекорд. Он планирует работать 48 часов без перерывов — все это время он будет делать мужские стрижки.

"Наш парикмахер Влад Демидович будет устанавливать новый мировой рекорд: 48 часов стрижек без единого перерыва, без сна и отдыха. Прежний рекорд — 36 часов. На данный момент Влад работает уже больше 30 часов", — сообщили в парикмахерской, где он работает.

Коллеги Влада сообщили, что сначала он собирался постричь около 70 человек, но начал работать быстрее и к настоящему моменту постриг уже 60 человек.

Стоит отметить, что данная акция проводится бесплатно. В первый день к мастеру записались 40 клиентов. Акция началась 25 мая в 12:00 по местному времени. К 12:00 27 мая акция закончится.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия.

стрижки марафон кострома парикмахерская

Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Экономика

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.

пособие выплаты анна кузнецова владимир путин пособие на ребенка
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