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Источник Правда.Ру

В Костроме парикмахер устроил 48-часовой марафон стрижек

Красота

В Костроме парикмахер Владислав Демидович собирается установить новый мировой рекорд. Он планирует работать 48 часов без перерывов — все это время он будет делать мужские стрижки.

"Наш парикмахер Влад Демидович будет устанавливать новый мировой рекорд: 48 часов стрижек без единого перерыва, без сна и отдыха. Прежний рекорд — 36 часов. На данный момент Влад работает уже больше 30 часов", — сообщили в парикмахерской, где он работает.

Коллеги Влада сообщили, что сначала он собирался постричь около 70 человек, но начал работать быстрее и к настоящему моменту постриг уже 60 человек.

Стоит отметить, что данная акция проводится бесплатно. В первый день к мастеру записались 40 клиентов. Акция началась 25 мая в 12:00 по местному времени. К 12:00 27 мая акция закончится.

Напомним, что в Костромской области салоны красоты и парикмахерские работают с 24 апреля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия.

стрижки марафон кострома парикмахерская

Жительница Рязани прятала героин в подарочной коробке

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Полицейские в Рязани получили информацию о новом канале поступления в город наркотиков. Оптовую партию героина привезла в областной центр 27-летняя местная жительница.

мвд рязань героин наркотики

Маша Малиновская решила сделать пластику у хирурга Айзы Анохиной 

Красота

Маша Малиновская сообщила, что в более молодом возрасте у нее уже было желание немного подкорректировать свою внешность, чтобы стать более сексуальной, но тогда операция прошла очень неудачно, из-за чего ее внешний вид стал только хуже. Кроме того, у телеведущей появились проблемы со здоровьем. После этого Малиновская решила навсегда оставить идею о пластике.

Без пластики не обойтись

Но, несмотря на неудачный прошлый опыт, 39-летняя Маша Малиновская пришла к выводу, что все же нуждается в пластической операции, так как стала замечать у себя негативные возрастные изменения.

Она боится, что лицо состарится к 40 годам и "уколы красоты" уже не будут эффективны.

Малиновская планирует делать пластическую операцию у того же хирурга, к которому недавно обращалась Айза Анохина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Маша Малиновская решила продемонстрировать свой целлюлит.

шоу-бизнес маша малиновская пластические операции

В день основания Петербурга на Петропавловской крепости дадут 30 залпов

Силовые структуры

Артиллерийский салют в день 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга, произведут военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии, об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

салют петербург петропавловская крепость

Салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия

Красота

Представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты обратились к властям Москвы с требованием назвать дату, когда бизнес сможет продолжить работу.

салоны красоты парикмахерская

Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках

Красота

Врач-эндокринолог и гинеколог Елена Соколова рассказала, на какие проблемы в организме может указывать сухая кожа на пятках.

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