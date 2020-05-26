В Костроме парикмахер устроил 48-часовой марафон стрижек

В Костроме парикмахер Владислав Демидович собирается установить новый мировой рекорд. Он планирует работать 48 часов без перерывов — все это время он будет делать мужские стрижки.

"Наш парикмахер Влад Демидович будет устанавливать новый мировой рекорд: 48 часов стрижек без единого перерыва, без сна и отдыха. Прежний рекорд — 36 часов. На данный момент Влад работает уже больше 30 часов", — сообщили в парикмахерской, где он работает.

Коллеги Влада сообщили, что сначала он собирался постричь около 70 человек, но начал работать быстрее и к настоящему моменту постриг уже 60 человек.

Стоит отметить, что данная акция проводится бесплатно. В первый день к мастеру записались 40 клиентов. Акция началась 25 мая в 12:00 по местному времени. К 12:00 27 мая акция закончится.

Напомним, что в Костромской области салоны красоты и парикмахерские работают с 24 апреля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия.