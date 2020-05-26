Маша Малиновская решила сделать пластику у хирурга Айзы Анохиной

Маша Малиновская сообщила, что в более молодом возрасте у нее уже было желание немного подкорректировать свою внешность, чтобы стать более сексуальной, но тогда операция прошла очень неудачно, из-за чего ее внешний вид стал только хуже. Кроме того, у телеведущей появились проблемы со здоровьем. После этого Малиновская решила навсегда оставить идею о пластике.

Без пластики не обойтись

Но, несмотря на неудачный прошлый опыт, 39-летняя Маша Малиновская пришла к выводу, что все же нуждается в пластической операции, так как стала замечать у себя негативные возрастные изменения.

Она боится, что лицо состарится к 40 годам и "уколы красоты" уже не будут эффективны.

Малиновская планирует делать пластическую операцию у того же хирурга, к которому недавно обращалась Айза Анохина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Маша Малиновская решила продемонстрировать свой целлюлит.