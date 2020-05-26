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Источник Правда.Ру

Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках

Красота

Врач-эндокринолог и гинеколог Елена Соколова рассказала, на какие проблемы в организме может указывать сухая кожа на пятках.

Если в организме дефицит воды и правильных жиров (например, омега-3), то кожа может становится сухой.

Кроме того, сухая кожа может говорить о таких проблемах, как:

  • варикоз;
  • высокий уровень глюкозы или инсулина;
  • почечная недостаточность;
  • болезни щитовидной железы;
  • нарушения работы печени.

"Еще одна причина — дефицит витаминов. Витамины это то, из чего состоят ферменты, регулирующие обмен веществ и вывод токсинов. Недостает, значит и токсин копится. Клетка это не любит и погибает. И отшелушивается", — добавила врач.

Ранее кандидат медицинских наук дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что сухая кожа на локтях часто говорит о том, что в организме человека имеются нарушения, так как в идеале кожа на всех участках тела должна быть увлажненной.

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Российский лыжник Черноусов будет выступать за Швейцарию

Спорт

Российский лыжник Илья Черноусов в новом сезоне будет представлять Швейцарию. Призёр Сочи-2014 официально сменил спортивное гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на FIS.

В последний раз Черноусов выходил на старт за сборную России в 2016 году. Позже участвовал только в коммерческих марафонах.

Черноусов женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин. Пара воспитывает двух дочерей.

Илья Черноусов

Сейчас Черноусову 33 года. Пока неизвестно, будет ли Черноусов выступать на официальных стартах.

  • На Олимпиаде в Сочи он завоевал бронзовую награду в марафоне на 50 км.
  • На ЧМ-2011 в Хоменколлене на его счету бронза в Скиатлоне. 
  • В Кубке мира на его счету 2 победы, 6 серебряных медалей и 3 бронзовые награды.
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Маша Малиновская решила сделать пластику у хирурга Айзы Анохиной 

Красота

Маша Малиновская сообщила, что в более молодом возрасте у нее уже было желание немного подкорректировать свою внешность, чтобы стать более сексуальной, но тогда операция прошла очень неудачно, из-за чего ее внешний вид стал только хуже. Кроме того, у телеведущей появились проблемы со здоровьем. После этого Малиновская решила навсегда оставить идею о пластике.

Без пластики не обойтись

Но, несмотря на неудачный прошлый опыт, 39-летняя Маша Малиновская пришла к выводу, что все же нуждается в пластической операции, так как стала замечать у себя негативные возрастные изменения.

Она боится, что лицо состарится к 40 годам и "уколы красоты" уже не будут эффективны.

Малиновская планирует делать пластическую операцию у того же хирурга, к которому недавно обращалась Айза Анохина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Маша Малиновская решила продемонстрировать свой целлюлит.

шоу-бизнес маша малиновская пластические операции

Салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия

Красота

Представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты обратились к властям Москвы с требованием назвать дату, когда бизнес сможет продолжить работу.

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Роспотребнадзор готов смягчить требования к парикмахерским

Красота

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых дает возможность предприятиям, работающим в сфере красоты, постепенно возобновить свою работу после выхода из режима самоизоляции.

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Невролог перечислил продукты, помогающие облегчить боль

Здоровье

Врач-невролог Петр Соков рассказал, как продукты питания влияют на болевые ощущения. Он сообщил, что существуют продукты, обладающие эффективным обезболивающим эффектом.

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