Врач-эндокринолог и гинеколог Елена Соколова рассказала, на какие проблемы в организме может указывать сухая кожа на пятках.
Если в организме дефицит воды и правильных жиров (например, омега-3), то кожа может становится сухой.
Кроме того, сухая кожа может говорить о таких проблемах, как:
"Еще одна причина — дефицит витаминов. Витамины это то, из чего состоят ферменты, регулирующие обмен веществ и вывод токсинов. Недостает, значит и токсин копится. Клетка это не любит и погибает. И отшелушивается", — добавила врач.
Ранее кандидат медицинских наук дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что сухая кожа на локтях часто говорит о том, что в организме человека имеются нарушения, так как в идеале кожа на всех участках тела должна быть увлажненной.
Российский лыжник Илья Черноусов в новом сезоне будет представлять Швейцарию. Призёр Сочи-2014 официально сменил спортивное гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на FIS.
В последний раз Черноусов выходил на старт за сборную России в 2016 году. Позже участвовал только в коммерческих марафонах.
Черноусов женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин. Пара воспитывает двух дочерей.
Сейчас Черноусову 33 года. Пока неизвестно, будет ли Черноусов выступать на официальных стартах.
Маша Малиновская сообщила, что в более молодом возрасте у нее уже было желание немного подкорректировать свою внешность, чтобы стать более сексуальной, но тогда операция прошла очень неудачно, из-за чего ее внешний вид стал только хуже. Кроме того, у телеведущей появились проблемы со здоровьем. После этого Малиновская решила навсегда оставить идею о пластике.
Но, несмотря на неудачный прошлый опыт, 39-летняя Маша Малиновская пришла к выводу, что все же нуждается в пластической операции, так как стала замечать у себя негативные возрастные изменения.
Она боится, что лицо состарится к 40 годам и "уколы красоты" уже не будут эффективны.
Малиновская планирует делать пластическую операцию у того же хирурга, к которому недавно обращалась Айза Анохина.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Маша Малиновская решила продемонстрировать свой целлюлит.
Представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты обратились к властям Москвы с требованием назвать дату, когда бизнес сможет продолжить работу.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых дает возможность предприятиям, работающим в сфере красоты, постепенно возобновить свою работу после выхода из режима самоизоляции.
Врач-невролог Петр Соков рассказал, как продукты питания влияют на болевые ощущения. Он сообщил, что существуют продукты, обладающие эффективным обезболивающим эффектом.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.