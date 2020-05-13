В салонах красоты и магазинах Нижнего Новгорода будут установлены камеры видеонаблюдения. Таким образом будет контролироваться соблюдение требований Роспотребнадзора.
Руководитель Центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Владимир Распопов сообщил, что видео с камер не передается ни контролирующим органам местного самоуправления, ни сотрудникам Роспотребнадзора. Фиксируются только нарушения в виде документа, в котором будут отмечены нарушенные требования Роспотребнадзора.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Калининградской области салонам красоты не разрешат проводить процедуры с лицом.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".