В нижегородских салонах красоты установят камеры видеонаблюдения

В салонах красоты и магазинах Нижнего Новгорода будут установлены камеры видеонаблюдения. Таким образом будет контролироваться соблюдение требований Роспотребнадзора.

Какие требования должны быть соблюдены?

наличие средств индивидуальной защиты у мастера и клиента;

ношение спецодежды;

соблюдение дистанции в холле;

соблюдение времени между клиентами (не менее 20 минут);

уборка и кварцевание помещения.

Руководитель Центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Владимир Распопов сообщил, что видео с камер не передается ни контролирующим органам местного самоуправления, ни сотрудникам Роспотребнадзора. Фиксируются только нарушения в виде документа, в котором будут отмечены нарушенные требования Роспотребнадзора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Калининградской области салонам красоты не разрешат проводить процедуры с лицом.