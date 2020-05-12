19-летняя британка почернела от автозагара и прославилась

19-летняя жительница Британии Келси Чамберс решила во время карантина нанести автозагар.

Девушка проживает в маленьком городе Ньюкасл, на территории которого в настоящее время действует режим самоизоляции. Келси решила поднять себе настроение и воспользовалась одним из популярных средств для автозагара.

Британка почернела

Девушка была шокирована результатом. Через час после нанесения средства ее кожа из естественной белой стала темно-коричневой.

Келси опубликовала свою историю в Интернете. Ее публикация стала вирусной и набрала больше четырех тысяч репостов.

Британка совсем не расстроилась. Она долго смеялась после того, как увидела себя. Девушке пришлось долго отмываться специальным отбеливающим средством.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что девушка нанесла на лицо дешевую маску и получила ожог. Кэндис Патерсон стала жертвой рекламы, в которой обещали, что кокосовая маска за 1 фунт (82 рубля) поможет сделать кожу мягкой и бархатистой.