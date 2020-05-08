42-летняя модель Дженьюари Джонс восхитила фанатов своей молодостью

Знаменитая актриса и модель из США Дженьюари Джонс выложила в своем Instagram фотографию, на которой ее лицо запечатлено очень близко.

На снимке 42-летняя модель позирует на шезлонге в бордовом купальнике и солнцезащитных очках.

Поклонников звезды привлекло внимание ее лицо на котором не было ни одной морщины. Свое восхищение внешностью Дженьюари подписчики выразили в комментариях к снимку.

"Прекрасная! Очень красивая девушка", "Естественная и симпатичная", "Она выглядит на 25 лет, совсем нет морщин!" — написали они.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что телеведущая Анфиса Чехова выложила в своем Instagram пост, где продемонстрировала свою великолепную фигуру. Снимок не совсем новый, с его помощью Анфиса хотела подчеркнуть свою былую стройность. Телеведущая ранее проводила детокс для своего организма, это и позволило ей тогда сбросить лишние килограммы.