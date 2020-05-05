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Источник Правда.Ру

Анфиса Чехова похвасталась своими шикарными формами

Красота

Телеведущая Анфиса Чехова выложила в своем инстаграме пост, где продемонстрировала свою великолепную фигуру.

Снимок не совсем новый, с его помощью Анфиса хотела хотела подчеркнуть свою былую стройность. Телеведущая ранее проводила детокс для своего организма, это и позволило ей тогда сбросить лишние килограммы.

Анфиса Чехова стала популярной, когда вела программу на ТНТ "Секс с Анфисой Чеховой". Тогда для многих телезрителей она была эталоном женской красоты.

Анфиса Чехова всегда была объектом всеобщего внимания. Некоторые советовали ей похудеть, другие, наоборот, говорили, что ей не нужно ничего менять.

При небольшом росте вес Анфисы составлял более 80 кг. Но в 2016 году она решила похудеть, после чего многие подписчики заинтересовались ее способом похудения.

"Диету мне прописал врач. Но подбирал он не для потери веса, а для моего здоровья", — ответила Чехова.

По словам Анфисы, ей никогда не хотелось быть худой. Из-за своей худобы некомфортно себя чувствовала и боялась выходить в свет. Сейчас телеведущая держит нормальный для себя вес 63-65 кг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда.

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