Власти Крыма приняли решение разрешить с 1 мая работать салонам красоты и парикмахерским, мастерским по ремонту компьютерной техники и обуви.

"С 1 мая будут запущены в работу предприятия, которые оказывают услуги населению: парикмахерские, салоны красоты, услуги по ремонту компьютерной техники, обуви, ателье, прачечные и химчистки.

Кроме того, смогут возобновить работу магазины по продаже строительных материалов, скобяных изделий, водопроводного и отопительного оборудования, автозапчастей и электрокабельной продукции", — заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.