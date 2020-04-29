Власти Крыма приняли решение разрешить с 1 мая работать салонам красоты и парикмахерским, мастерским по ремонту компьютерной техники и обуви.
"С 1 мая будут запущены в работу предприятия, которые оказывают услуги населению: парикмахерские, салоны красоты, услуги по ремонту компьютерной техники, обуви, ателье, прачечные и химчистки.
Кроме того, смогут возобновить работу магазины по продаже строительных материалов, скобяных изделий, водопроводного и отопительного оборудования, автозапчастей и электрокабельной продукции", — заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Сегодня планируется опубликовать соответствующие нормативные акты властей Республики Крым. Также отмечается, что предприятия, которым разрешили работать, обязаны соблюдать противоэпидемические требования.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во Владимирской области разрешили работать салонам красоты.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.