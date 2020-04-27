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Источник Правда.Ру

Японки раскрыли секреты ухода за кожей

Красота

"Фарфоровая кожа", "статуэтка" — такими эпитетами наделяют японских женщин. В стране Восходящего Солнца с самого детства принято соблюдать ритуал ухода за своим телом. В понимании жителей Японии и всех стран Азии красота — это не только внешность, но и здоровье организма.

Каким правилам следуют японки, чтобы быть здоровыми и хорошо выглядеть?

Питание

Рацион японок на 70-80% состоит из растительной пищи. Они редко употребляют термические обработанные продукты. В кухне быстрого приготовления только на 30% содержится мяса или рыбы, остальное крупы, бобовые и салаты без злоупотребления солью и специями.

БАДы

Японки принимают биологически активные добавки. Производство БАДов в Японии тщательно контролируется. Принимать их нужно строго по назначению. 

Массаж

Ни одна японка не станет пользоваться услугами пластических хирургов. Также женщины в Японии не станет делать лазерные инъекции или пилинг, так как считают данные методы опасными для здоровья. В качестве альтернативы японки охотно и часто делают массаж.

Защита от солнца с помощью надежной УФ-защиты

Для защиты от ультрафиолетовых лучей солнца японки используют:

  • маски;
  • сыворотки;
  • гели;
  • молочко;
  • кремы и др.

Натуральная косметика

У японок на генетическом уровне заложено стремление быть ближе к природе. Они пользуются только очищенной и проверенной косметикой.

Ранее "Правда.Ру" писала о продуктах, которые помогут сохранить молодость кожи.

 

Темы японки красота уход за лицом
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