Женщины из европейских стран едут в Швецию, чтоб постричься

Шведское издание Aftonbladet сообщает, что нетерпеливые дамы из европейских стран, у которых в данный момент нет возможности на родине посетить салон красоты или косметолога, приезжают в Швецию.

Желание привести себя в порядок у этих женщин сильнее, чем страх заразиться коронавирусом. Дам не останавливают даже высокие цены на билеты.

"Женщины из других стран Европы приезжают к нам, так как в их странах салоны закрыты. Они едут в Швецию для того, чтобы постричься и сделать маникюр, а также поужинать в ресторане и сходить на вечеринку", — рассказала стилист одного из таких салонов по имени София.

Также она сообщила, что одна из ее клиенток потратила 1800 евро на билет из Швейцарии. Женщина была счастлива, что у нее появилась такая возможность. Ее подруги тоже были рады посетить салон красоты.

В последнее время в салонах красоты Швеции стало больше клиенток из европейских стран, так как в них действуют жесткие ограничения.

Стоит напомнить, что Швеция не стала вводить ограничительные меры, чтобы сдержать эпидемию коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во Владимирской области разрешили работать салонам красоты.