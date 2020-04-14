Владислав Лисовец рассказал, как подстричься во время самоизоляции

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец рассказал, как можно подстричься в условиях самоизоляции. Россиянам, которые хотели бы сменить образ самостоятельно, лучше сначала поэкспериментировать с укладками.

"Стрижка — это очень сложный процесс. Есть риск, что вы себя испоганите, из-за этого у вас будет плохое настроение", — отметил стилист.

Лисовец не советует заниматься самодеятельностью. Но тем, кто уже стриг сам себя, он рекомендует выполнять все действия осторожно и перед зеркалом.

"Если вы решили подравнять челку, нужно стричь по чуть-чуть: подстригли, подсушили, еще раз постригли, еще раз подсушили", — посоветовал эксперт.

Лисовец также отметил, что ни в коем случае нельзя делать никаких резких изменений во внешности.

Тем, кто живет не один, стилист рекомендует обратиться за помощью к близким. Стилист добавил, что для стрижки совсем необязательно покупать профессиональные ножницы. По словам эксперта, челку можно подстричь даже маникюрными ножницами, главное, ее не слишком укоротить — не больше одного сантиметра.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянок призвали не превращаться на карантине в "немытых существ".