Вице-премьеру Удмуртии угрожают владельцы парикмахерских

В Удмуртии владельцы салонов красоты и парикмахерских, которые не работают в период самоизоляции, начали угрожать расправой первому вице-премьеру республики Александру Свинину. Об этом сообщил в своем Instagram.

Многие предприниматели спрашивали у Свинина, где он стрижется, а некоторые даже написали прямые угрозы.

"Если вы пострижетесь до того, как салоны будут открыты, то мы вас найдем и… ", — процитировал вице-премьер.

Далее он предположил, что парикмахеры постригут его насильно или предпримут еще какие-нибудь меры.

Александр Свинин отметил, что в Удмуртии все чиновники также обладают режим самозоляции, и никто не станет открыть парикмахерскую для того, чтобы постричь какого-нибудь министра.

Первый вице-премьер призвал уважать друг друга и подчеркнул, что как только ситуация с распространением коронавируса в республике улучшится, власти разрешат парикмахерским работать.

Напомним, что в Удмуртии на сегодняшний день зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом, три человека вылечились.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Киеве во время карантина разрешили открыть парикмахерские.