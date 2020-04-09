У россиянки обнаружили COVID-19 после визита к косметологу на дом

В Нижегородской области девушка заразилась коронавирусом при посещении мастера индустрии красоты, который принимал клиентов на дому.

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

За какой именно услугой девушка обратилась к мастеру — не сообщается. Но это и не имеет большого значения, потому что большинство людей, которые контактировали с зараженными COVID-19, становятся его носителями.

Обращаться за такого рода услугами к мастерам, работающими на дому, опасно.

"В настоящее время мы должны ограничить этот вид деятельности", — отметил Мелик-Гусейнов.

Глава региона добавил, что сейчас очень важно заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салоны красоты Алтайского края просят спасти их от самоизоляции.