В Нижегородской области девушка заразилась коронавирусом при посещении мастера индустрии красоты, который принимал клиентов на дому.
Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.
За какой именно услугой девушка обратилась к мастеру — не сообщается. Но это и не имеет большого значения, потому что большинство людей, которые контактировали с зараженными COVID-19, становятся его носителями.
Обращаться за такого рода услугами к мастерам, работающими на дому, опасно.
"В настоящее время мы должны ограничить этот вид деятельности", — отметил Мелик-Гусейнов.
Глава региона добавил, что сейчас очень важно заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.
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