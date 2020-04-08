В Москве разрешили работать салонам красоты с медицинской лицензией

Врачи-косметологи, дерматологи, массажисты, а также другие специалисты, работающие в московских салонах, имеющих медицинскую лицензию, смогут продолжить работу и оказывать услуги москвичам в случае обострения болезней или по медицинским показаниям. Жителей Москвы просят не обращаться в салоны красоты до окончания режима самоизоляции без необходимости.

Напомним, что, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, в Москве с 28 марта по 1 мая приостановлена работа салонов красоты, косметических центров, массажных, SPA-салонов и других организаций, в которых оказываются услуги, требующие личное присутствие клиента, кроме услуг, оказываемых дистанционно, и услуг, оказываемых на основании медицинской лицензии.

Меры предосторожности в салонах

Посетители салонов должны соблюдать социальную дистанцию.

В салонах должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические предписания Роспотребнадзора. Сотрудники салонов должны иметь средства защиты, помещения должны дезинфицироваться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что парикмахеры Екатеринбурга просят разрешить им работать.