В погоне за красотой многие люди, даже те, профессия которых не связана с шоу-бизнесом, рискуют своим здоровьем и решаются на опасные пластические операции.

Так, житель Бразилии, который работал стюардом, решил стать похожим на Кена, а 48-летняя жительница Англии сделала более 100 операций, чтобы быть похожей на Барби. О том, с чем связано такое поведение, рассказал врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Михайлович Федорович.

"Стремление к красоте — это абсолютно здоровая тема, а ври стремление копировать кого-то, дублировать кого-то не только внутренне, но и внешне, это уже не однозначно говорит о проблеме.

Это говорит о том, что у человека абсолютно отсутствует его аутоидентификация. Иными словами, у него его самого, в принципе, нет, поэтому он стремится к слиянию образов с тем, чтобы вобрать в себя все те позитивные моменты, все те достоинства, которыми, по его мнению, обладает такого рода его избранник или избранница.

С точки зрения психотерапии и психиатрии это совершенно нездоровая ситуация. Но по нынешним временам, наверное, это будет считаться проблемой еще примерно года три, пока не вышел новый пересмотр, новый классификатор психических расстройств, где уже не будет считаться проблемой.

На данный момент, стремление копировать кого-то говорит о том, что у человека нет собственного восприятия, нет собственного Я.

Почему образы Кена и Барби стали популярны?

Это связано с тем, что это очень раскрученные фигуры, очень яркие внешне. С ними связаны и компьютерные игры, и игрушки, и фильмы, и прочее. Это фигуры, которые на очень высоком рейтинге находятся в социальных сетях, собирают массу просмотров, лайков и так далее.

Человеку, который захотел скопировать их образы, не надо делать ничего сверхестественного, кроме полусотни или двух сотен операций и каких-нибудь 200-300 тысяч долларов.

В этом как раз и заключается нездоровье. Люди тратят безумные деньги только на то, чтобы изменить свою внешность, чтобы потом в их представлении быть достойным. Это такой могучий психологический фактор, которые люди пытаются спроецировать. Это основная причина", — заключил эксперт.