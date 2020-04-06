39-летний житель Австралии Джастин Джедлика, чтобы стать похожим на Кена, сделал 800 операций. Его коллега из Бразилии Кен Родди Альвес сделал операцию по смене пола, а Джастин пока живет в мужском теле.
Свое тело он изменял множество раз, общее количество сделанных в прошлом году процедур и операций достигло 780. Сейчас оно уже перевалило за 800.
Что именно делал мужчина?
Подписчики считают, что Джастин стал очень похож на Кена. Хейтеры смеются над ним, обращая внимание на то, как мышечные импланты смотрятся на истощенном теле, а огромные губы — на стянутом после лифтинга лице.
Пока решили защитить только детей и подростков.