Австралиец перенес 800 операций, чтобы стать похожим на Кена

39-летний житель Австралии Джастин Джедлика, чтобы стать похожим на Кена, сделал 800 операций. Его коллега из Бразилии Кен Родди Альвес сделал операцию по смене пола, а Джастин пока живет в мужском теле.

Свое тело он изменял множество раз, общее количество сделанных в прошлом году процедур и операций достигло 780. Сейчас оно уже перевалило за 800.

Австралиец потратил на пластические операции $800 тысяч

Что именно делал мужчина?

пекторальные импланты;

импланты бицепсов и трицепсов;

ринопластику;

увеличивал щеки и губы;

подтяжку бровей.

Подписчики считают, что Джастин стал очень похож на Кена. Хейтеры смеются над ним, обращая внимание на то, как мышечные импланты смотрятся на истощенном теле, а огромные губы — на стянутом после лифтинга лице.